In crescita anche veicoli commerciali e industriali

Secondo il Book redatto dall'Associazione delle case automobilistiche estere, infatti, le immatricolazioni di veicoli commerciali (quelli con peso superiore alle 3,5 tonnellate) sono state 134.234, il 12,8% in più rispetto all'anno precedente.



Un forte contributo al comparto, segnala l'Associazione, è arrivato verso la fine dell'anno grazie alle agevolazioni fiscali introdotte nella Legge di Stabilità con il super-ammortamento (sgravi fiscali al 140% per chi investe in nuovi macchinari), una misura che nel 2016 potrebbe generare una crescita delle immatricolazioni del 14,7%, pari a 154 mila unità registrate.



Bene anche l'andamento dei veicoli industriali (ovvero quelli più pesanti di 3,5 tonnellate): per la prima volta dal 2011 l'Unrae, lo scorso anno, ha infatti registrato una crescita, dai 12.149 veicoli immatricolati nel 2014 ai 15.461 del 2015 (+27,3%). Per il 2016 si attende una nuova crescita del 10% a 17mila immatricolazioni. Anche in questo caso ha inciso, e inciderà, positivamente il super ammortamento della Legge Sabatini.



In crescita anche le registrazioni di autobus: 2.500 contro le 2.070 de 2014 (+20,8%). Per l'anno in corso l'Associazione stima un +10% a 2.750 registrazioni.



Una nota dolente per l'intero settore, segnalano dall'Unrae, è la composizione del parco circolante. Mentre per le autovetture la maggior parte delle auto circolanti rientra nelle fasce meno inquinanti (e quindi quelle delle auto più nuove), con le euro 4 a farla da padrone, per i veicoli commerciali la quota più ampia rientra nelle fasce Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. In entrambi i casi, comunque, la quota maggiore di veicoli circolanti rientra nella fascia delle Euro 4, ovvero auto di ormai dieci anni fa.