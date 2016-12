In calo la fattura petrolifera italiana

Ma, perché se i prezzi della materia prima sono scesi, non è successo altrettanto per i prodotti raffinati (in parole povere: i carburanti)? La Figisc Confcommercio (la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti) spiega che se i prezzi non sono scesi è perché, a fronte di un calo dei prezzi del greggio, sono aumentate le voci di spesa sul prezzo finale alla pompa.

Rispetto alla media del 2011, spiega la Figisc, i prezzi sono aumentati, solo per la benzina, di 23 cent/litro nel 2012 (+5,7 euro cent a causa del cambio, +2,9 euro cent per le quotazioni, +1,7 euro cent per i ricavi industriali e +16,2 euro cent per le imposte), di 19 nel 2013 (in ordine: +3,1 cent, +0,4 cent, +2,5 cent e +17,3 cent) e di 18 nel 2014 (di cui +1,3 cent per il cambio, +0,4 cent per le quotazioni, +2,5 cent per i ricavi industriali e per 18,6 cent per le imposte).