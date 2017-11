In aumento la spesa italiana in Ricerca e Sviluppo

Per il calcolo l’Istituto nazionale di statistica ha preso in considerazione sia la spesa sostenuta nel nostro Paese dal settore privato (imprese e imprese non profit), sia quella sostenuta dalle istituzioni pubbliche, che quella delle università.



Dall’analisi emerge che, nel periodo considerato, solo il settore privato ha aumentato gli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Per le imprese si registra infatti un +4,4% e per le istituzioni non profit un +6,8%, a fronte del calo dell’1,7% che ha interessato la spesa delle istituzioni pubbliche e la diminuzione pari a 2,8 punti percentuali della spesa delle università.



Nel 2015 si è rilevato un aumento significativo del personale impegnato in attività di ricerca, +3,9% (a 259.167 unità), legato soprattutto al +7,1% che ha riguardato le istituzioni private non profit e al +5,8% rilevato nelle imprese. Aumenti hanno comunque interessati anche università (+2,2%) e istituzioni pubbliche (+0,4%). Da sottolineare come oltre un terzo degli occupati del settore sia di sesso femminile.



In crescita, del 3,7%, anche il numero di ricercatori impegnati nella Ricerca e Sviluppo, arrivati a rappresentare il 48,6% del totale degli addetti del settore. Un aumento che in termini di unità equivalenti a tempo pieno risulta ancora più marcato: +6,5% (gli aumenti maggiori si registrano nelle imprese, con un +13,9%, e nelle istituzioni non profit,+7,0%).