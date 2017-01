In arrivo il Tax day sulla casa: al Fisco 44 miliardi di euro

Ben duecento adempimenti fiscali ci separano dall'anno nuovo: in particolare martedì 16 cade il termine ultimo per il versamento del saldo della Tasi sulla prima casa, dell'Imu sugli altri immobili, della Tari sui rifiuti e, infine, del pagamento dell'Iva da parte di imprenditori, liberi professionisti ed artigiani.

Le suddette quattro voci ammontano da sole a 32 miliardi di euro, a cui si aggiunge la scadenza del 29 dicembre, quando i titolari di partita Iva dovranno pagare l'acconto per il 2015, e del 31 dicembre, riguardo l'imposta di registro sulle locazioni. In totale secondo Cgia Mestre al Fisco arriveranno 44 miliardi di euro. La buona notizia: congelato dal Governo Renzi l'aumento previsto per il 2015 di Imu e Tasi.