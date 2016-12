Imu e Tasi, il rapporto della Uil: il saldo della seconda rata ammonta a 10,1 miliardi di euro

Gli Artigiani di Mestre sono giunti a questi risultati utilizzando, per ciascuna tipologia di immobile strumentale, le aliquote medie risultanti dall'analisi delle delibere dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Per ogni tipologia di immobile sono state utilizzate le rendite catastali medie ricavate dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate.



Secondo Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, tali dati sono allarmanti: "Dal 2011, ultimo anno in cui abbiamo pagato l'Ici, al 2016 l'incremento del carico fiscale sugli immobili ad uso produttivo e commerciale è stato spaventoso". Tale aumento, in cinque anni, ha toccato il 145,5%: per i negozi è stato del 140,9%, per i laboratori artigianali del 109,7%, mentre per gli alberghi, per i grandi magazzini commerciali e per i capannoni industriali il prelievo è praticamente raddoppiato.