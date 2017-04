Imprese: proseguono le difficoltà di accesso al credito

Una difficoltà che, nonostante la timida risalita economica del Paese, ancora si fa sentire, tanto che negli ultimi 12 mesi i presiti alle aziende sono crollati di dodici miliardi di euro, diminuendo dell’1,52%, passando quindi dai 791 miliardi del febbraio del 2016 ai 779 miliardi di euro dello stesso mese del 2017.



Secondo Unimpresa - che basandosi su dati della Banca d’Italia ha tracciato un resoconto sul periodo considerato - a determinare il calo dei prestiti alle imprese sono stati soprattutto i prestiti con scadenza fino ad un anno che, scesi del 4,49%, riportano una contrazione maggiore rispetto ai prestiti con scadenza oltre i cinque anni, scesi del 2,48%. In crescita, invece, del 6,32% i prestiti con scadenza fino a cinque anni.



Dal resoconto si può inoltre notare come, nonostante il credito concesso alle famiglie sia aumentato dell’1,35% - risultato di una crescita dell’8,56% del credito al consumo, di un +1,34% dei mutui e di un -3,47% dei prestiti personali – il calo che ha interessato le imprese ha bilanciato negativamente l’intero stock di prestiti al settore privato, diminuito appunto dello 0,26%.



Nel periodo considerato dall’indagine si è registrato anche un nuovo aumento delle sofferenze bancarie, cresciute tra febbraio 2016 e febbraio 2017 del 3,60%. Unimpresa spiega che l’aumento è stato determinato soprattutto dalle sofferenze legate alle imprese, cresciute del 4,51%, e in misura minore a quelle legate ai presti alle famiglie, per le quali si registra invece un +0,59%.