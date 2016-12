Imprese: le regioni preferite dagli imprenditori italiani

L'indagine, che ha coinvolto 225 imprese che impiegano almeno 20 addetti, è stata condotta attraverso un questionario, in cui era richiesto di assegnare a regioni e province punteggi compresi tra 1 (molto sfavorevole) a 5 (molto favorevole). Dalla rilevazione emerge che le prime cinque regioni preferite dagli imprenditori italiani per aprire una nuova impresa sono la Lombardia – prima con un punteggio di 4,07 –, l'Emilia Romagna (3,92), il Veneto (3,86), il Piemonte (3,58) e la Toscana (3,37) che ottengono un valutazione decisamente migliore rispetto a quelle meridionali.



Le regioni del Mezzogiorno non godono di grande appeal: l'Abruzzo e la Puglia si fermano (rispettivamente) a 2,59 e 2,47 punti, mentre la Calabria ottiene il punteggio più basso (1,73). L'analisi osserva che diversi fattori – servizi di trasporto inefficienti, criminalità organizzata… – giocano a sfavore delle regioni meridionali, percepite come un luogo meno ideale rispetto al settentrione, dove poter insediare la propria attività.



I risultati dell'indagine dello SVIMEZ trovano conferma nei dati contenuti in Movimprese, la rilevazione condotta periodicamente sulla natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio – nel primo trimestre 2016 il maggior numero di nuove iscrizioni è stato registrato proprio in Lombardia (5.775), Emilia Romagna (2.962), Piemonte (2.902), Toscana (2.772) e Veneto (2.724) – e nei dati relativi al numero complessivo di imprese attive al 31 marzo 2016 nelle diverse regioni italiane.



Secondo Unioncamere-InfoCamere, una parte consistente delle imprese ha sede in Lombardia (251.497 unità), Veneto (131.065), Emilia Romagna (130.762), Piemonte (122.778) e Toscana (107.290) mentre in Calabria risultano attive 33.498 imprese.