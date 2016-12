Imprese: le difficoltà degli imprenditori under 40

Secondo l'ultimo Osservatorio Confesercenti sulle imprese del commercio e del turismo, nei primi tre mesi del 2016 si è registrata una riduzione dei titolari e dei soci di ogni età in quasi tutti i settori. Pochi sono i comparti che hanno chiuso con segno positivo: il commercio ambulante di altri prodotti, il commercio per corrispondenza o attraverso internet, il commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari ed il commercio di prodotti per la telefonia.



L'Osservatorio sottolinea che i primi tre mesi del 2016 è stato negativo esclusivamente per le aziende guidate dagli imprenditori più giovani: dati alla mano, le imprese con titolare over 40 sono aumentate di 17mila unità, rendendo il saldo finale – alla fine del primo trimestre, Confesercenti ha registrato la scomparsa di ottomila imprese – leggermente meno negativo.



Dunque il 2016 non è iniziato nel migliore dei modi per una parte dei giovani imprenditori italiani, quelli attivi nel commercio e nel turismo, che nel 2015 insieme ai loro coetanei hanno offerto un contributo importante: secondo Movimprese – ovvero l'indagine condotta trimestralmente da Unioncamere-Infocamere sulla nati-mortalità delle imprese –, senza il contributo degli under 35, che nel 2015 hanno aperto 120mila aziende e ne hanno chiuse 53mila, lo scorso anno lo stock complessivo delle imprese avrebbe fatto registrare una perdita di 21mila unità.