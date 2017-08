Imprese: in crescita il numero delle PMI eccellenti

Quello relativo al numero, innanzitutto. Nel 2017 il report ne ha contate 522 – il 72% è attivo nel Nord-Est e nel Nord Ovest del Paese – in aumento rispetto alle 448 censite l'anno precedente. Solo il 12% è presente nel Mezzogiorno (quelle attive nel Sud e nelle Isole registrano performance superiori alla media).



L'analisi passa in rassegna oltre 42mila imprese italiane (attive nei servizi e nella manifattura) selezionando le 7.500 con un fatturato tra i 20 e i 250 milioni di euro, per poi scegliere quelle che, negli ultimi cinque anni, hanno superato la media del proprio settore di appartenenza in oltre dieci parametri economico-finanziari e patrimoniali. La distribuzione territoriale non è l'unico aspetto interessante, in realtà. Il report osserva che il comparto alimentare è il primo per numero di PMI eccellenti attive nel settore (seguono la meccanica, i prodotti di metallo, il sistema moda e il chimico-farmaceutico).



Le imprese eccellenti offrono un contributo importante anche sul fronte occupazionale: nell'ultimo quinquennio, hanno aumentato i loro organici di circa il 30%, assumendo 16mila lavoratori. Il dato dovrebbe continuare a crescere: l'80% delle PMI eccellenti ha dichiarato l'intenzione di creare nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. Le PMI eccellenti si contraddistinguono anche per una propensione all'innovazione (il 4% ha dichiarato di aver investito in ricerca&sviluppo) e per un forte interesse verso la quarta rivoluzione industriale: il 14% ha investito in Industria 4.0, con obiettivi diversi. Il 64% vuole aumentare la produttività, il 43% intende invece ridurre i costi di produzione mentre il 36% lo ha fatto per migliorare la qualità del prodotto.



I benefici attesi sul modello di business: ottimizzazione (28%), sviluppo nuovi prodotti e servizi (25%), customizzazione (25%), riduzione del time to market (23%). Le innovazioni previste dai nuovi modelli di produzione previsti dall'Industria 4.0 non dovrebbero avere un impatto negativo sull'occupazione: solo 17% si ridurrà il numero dei posti di lavoro a livello macroeconomico, e solo nel 2% dei casi questo avverrà nelle imprese eccellenti.