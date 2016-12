Imprese: in crescita il fenomeno del “reshoring”

Secondo l'edizione 2016 dell'analisi Il reshoring manifatturiero, realizzata dal gruppo di ricerca Uni-Club MoRe Reshoring – un centro di ricerca composto da docenti e ricercatori delle Università di Catania, L'Aquila, Udine, Bologna e Modena&Reggio Emilia –, le imprese tornate in Italia sono state 122.



Un numero probabilmente sottostimato – lo studio sottolinea che non tutte le aziende che hanno fatto rientrare delle produzioni sono disposte a dichiararlo – e inferiore soltanto a quello registrato negli Stati Uniti, dove i casi di reshoring certificati sono stati 326. A livello mondiale, le imprese che, dopo aver de-localizzato la produzione, sono tornate nei rispettivi Paesi sono state 730.



L'Uni-Club MoRe Reshoring sostiene che i motivi che hanno convinto alcune aziende a rientrare in Italia sono stati diversi. Innanzitutto, il minor grado di controllo sulla qualità delle produzioni localizzate all'estero e la necessità di tenere vicine l'attività di Ricerca&Sviluppo e quella di produzione. Infine, i costi logistici, di produzione e del lavoro, che hanno indotto un'impresa su dieci a trasferire la produzione nel nostro Paese.

Questi non sono gli unici aspetti di cui hanno tenuto conto le imprese, però.



Gli imprenditori interpellati in occasione di un'analisi condotta da PwC – Reshoring: keep calm and go bank home – sottolineavano che, pur continuando a garantire ancora qualche vantaggio in termini di convenienza economica, la produzione all'estero costringe le imprese a fare i conti con un time to market – ovvero il tempo trascorso dall'ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione – “sempre meno sostenibile”. Del resto, in un mercato altamente competitivo come quello attuale, soddisfare “velocemente” alle richieste dei consumatori garantisce un “vantaggio enorme” rispetto alle imprese concorrenti.