Imprese: i vantaggi garantiti dal taglio delle tasse

Attualmente l'utile delle società di capitali (SPA, SRL, Cooperative…) e dei gruppi di società (società finanziarie e di investimento…) è tassato con un'aliquota al 27,5% che dovrebbe scende di 3,5 punti percentuali dall'anno prossimo. Ma un'IRES al 24% non è sufficiente, sostiene Renzi.



Del resto che un'elevata pressione fiscale costituisca un freno alla crescita di un Paese non è propriamente una novità. Nei mesi scorsi lo aveva sottolineato anche la Banca d'Italia in suo bollettino economico, invitando il governo ad adottare interventi più efficaci al fine di stimolare la crescita economica dell'Italia, come la riduzione del carico fiscale sulle imprese.



Secondo il Global Competitiveness Report del World Economic Forum, inoltre, la pressione fiscale e la complessità del sistema fiscale rappresenta una delle maggiori criticità per l'Italia. Ridurre la prima e semplificare la seconda potrebbe rendere più attraente il nostro Paese agli occhi delle imprese straniere.



Quelle stesse imprese – specialmente quelle di più grandi dimensioni, osserva la CGIA di Mestre – che trarranno naturalmente qualche vantaggio economico dal taglio dell'IRES programmato dal governo.



L'Ufficio studi della CGIA ha calcolato che una riduzione al 24% dell'IRES garantirà alle aziende interessate dal taglio – secondo lo studio, sono circa 628mila (pari al 15% del totale delle imprese presenti in Italia) – un risparmio di circa 4,1 miliardi di euro l'anno.



In particolare, le società di capitali risparmieranno 4.143 euro all'anno mentre ciascun gruppo ne risparmierà molti di più (422.331 euro).