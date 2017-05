Imprese digitali in crescita negli ultimi cinque anni

Una crescita sottolineata nella presentazione dell'Ufficio Studi Economia digitale e mercato delle Associazioni: le trasformazioni della domanda delle imprese e dell’offerta dei servizi (lo studio è riportato sul sito di Confartigianato). Al primo trimestre 2017 le imprese digitali erano 94.934, in aumento del 1,8% su base annua (un ritmo di crescita superiore a quello registrato nell'interno universo imprenditoriale: nello stesso periodo le imprese sono aumentate dello 0,2%).



Quelle digitali aumentano ad un ritmo più intenso – Marche e Lazio sono le regioni dove si registrano i tassi di crescita più alti –, anche nel confronto con le imprese attive in altri settori: i Servizi non commerciali e non digitali si fermano infatti sul +1%. Altrove le cose vanno addirittura peggio: il Commercio e la riparazione diminuiscono dello 0,3% così come le Costruzioni, in calo dello 0,9%, ed il Manifatturiero comprensivo di estrattivi ed energia (-1,0%).



L'analisi osserva che l'artigianato digitale vanta 10.354 imprese, che rappresentano un decimo (10,9%) del totale del comparto, e sono in crescita dell'1% – a livello regionale, le imprese artigiane digitali crescono maggiormente in Piemonte e nelle Marche – in controtendenza alle imprese artigiane italiane, diminuite dell'1,3%.



Anche allargando l'orizzonte temporale, la situazione non cambia molto. Negli ultimi cinque anni, la crescita del totale delle imprese digitali tocca la doppia cifra, con un incremento cumulato del 10% (nello stesso periodo, il totale delle imprese attive in Italia è diminuito dello 0,3%). Il report sottolinea che l'artigianato digitale “mostra un maggiore dinamismo”. Le imprese artigiane digitali – il periodo considerato è sempre l'ultimo quinquennio – sono aumentate dell'11,8% mentre le imprese artigiane italiane hanno subito una forte selezione (ad oggi sono il 7,9% in meno rispetto a quelle che erano attive cinque anni fa).



Il contributo occupazionale, infine: le imprese di servizio digitale impiegano 361.280 lavoratori. La dimensione media delle imprese digitali attive (4,57 addetti) è superiore rispetto al 3,71 del totale delle imprese ed oltre la metà (56,4% pari a 203.704 occupati) dell'occupazione è concentrata in piccole imprese e più di un terzo (36,8%) lavora nelle micro-imprese.