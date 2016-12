Imprese deboli o competitive? Così le Pmi italiane

Per Moody's, infatti, le piccole e medie imprese italiane presentano dei ritardi che ne impediscono la crescita. Alcuni di essi si sono aggravanti negli anni della crisi (ad esempio il difficile accesso al credito e l'accumulo di sofferenze), quanto basta per declassarle rispetto alle altre realtà europee.



Il peso delle imprese di piccole dimensioni sull'economia è tra i più alti (67,3% contro il 67% del Portogallo, il 62,8% della Spagna, il 62,3% del Belgio, il 57,9% della Francia e il 54% del Regno Unito), eppure il tasso di fallimenti dal 2008 ad oggi è stato il più alto.



Dunque, quello delle Pmi, è un mito da sfatare? Ovviamente non del tutto. È vero, però, che l'Italia è stato tra i paesi europei che maggiormente ha sofferto gli effetti della crisi economica, dove il peso della burocrazia e dei ritardi dei pagamenti sono, ancora oggi, tra le prime preoccupazioni degli imprenditori. Eppure il sistema economico italiano non può fare a meno delle imprese di piccole dimensioni.



In questo senso dobbiamo considerare anche le microimprese, che secondo l'Istat rappresentano la quasi totalità del tessuto imprenditoriale e generano due terzi dei posti di lavoro nel settore privato. Una prima conferma era giunta da dati Eurostat che collocano l'Italia ai vertici per numero di microimprese e posti di lavoro generati da quest'ultime (anche se i dati si riferiscono al 2012). Nello specifico: l'Italia è al sesto posto per proporzione di imprese (94,9%) e seconda per proporzione di occupati (prima è la Grecia).



Restando su dati più recenti, l’Osservatorio Mercato del Lavoro CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) ha osservato a marzo, un incremento dei posti di lavoro sul mese precedente dello 0,4%, mentre su base annua l’aumento è del 2,5%. Il risultato è dovuto dal calo delle cessazioni (-15,7%), che ha superato la diminuzione delle assunzioni (-13,8%).



In più buone notizie sono attese nel 2016 per le Pmi del Mezzogiorno. Secondo un rapporto condotto da Confindustria e dal Cerved, le piccole e medie imprese meridionali dovrebbero veder crescere sia il fatturato (+2,8%) che il valore aggiunto (+4,1%), pur registrando ritmi di crescita inferiori alla media nazionale.