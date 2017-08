Imprese: così prosegue la ripresa

Ma l'Istat spiega anche che i diversi settori economici mostrano segnali eterogenei: in aumento nel manifatturiero e nei servizi, il clima di fiducia cala invece nelle costruzioni (il settore che più ha sofferto gli effetti della crisi e ancora oggi appare in affanno) e nel commercio al dettaglio.



Il settore manifatturiero è tra i settori maggiormente in salute in questa fase di risalita economica. Nell'ultimo rapporto dell'ufficio studi di Mediobanca – un'analisi che ha passato in rassegna le imprese manifatturiere con oltre 20 addetti che rappresentano il 50% del fatturato manifatturiero italiano – viene sottolineato come nel 2016 il fatturato delle realtà manifatturiere sia cresciuto per il terzo anno consecutivo (+1,9%), mentre nei servizi, ad esempio, le cose non sono andate altrettanto bene.



In generale, che le imprese italiane stiano meglio rispetto a qualche tempo fa, è stato confermato anche dai recenti dati di Cribis, società del Gruppo Crif, secondo cui i fallimenti risultano in calo nel secondo trimestre del 2017, sebbene i livelli pre-crisi risultino ancora lontani.



Un trend al miglioramento, insomma, che sta riguardando anche le nuove imprese: proprio l'Istat nella sua demografia d'impresa osserva che dopo la ripresa di quell'anno la capacità di sopravvivenza delle nuove imprese è in crescita pure nel 2015. Tra quelle nate nel 2014, alla fine del 2015 l'80% è ancora in attività (+3,2% sul 2014). L'aumento della sopravvivenza riguarda tutti i macro-settori, ma è superiore alla media nazionale solo negli Altri servizi (+3,7%).



Anche i cambiamenti del tessuto produttivo potrebbero in qualche modo influire sulla tenuta delle imprese: nel comparto dell'Industria, ad esempio, i tassi di natalità e di mortalità sono inversamente correlati al livello di intensità tecnologica dei settori. Nel 2015 i settori a bassa tecnologia (LOT), rileva sempre l'Istat, hanno presentato tassi di natalità e mortalità al di sopra della media del comparto (rispettivamente 5,5 e 6,9%). Viceversa con il 3,3% di natalità e il 4,5% di mortalità quelli ad alta tecnologia si attestano al di sotto della media.