Imparare, imparare ancora, non smettere di imparare: il segreto per vincere le sfide del mondo del lavoro

Stefano Scabbio, Presidente area Mediterranea ed Europa orientale ManpowerGroupCon l’avvento del digitale quali sono le principali sfide che bisogna affrontare in un mercato del lavoro in così rapida evoluzione?

Non c’è dubbio che la principale sfida riguardi il cambiamento delle nostra competenze: adeguare le nostre competenze soprattutto a quelle digitali, quindi essere maggiormente preparati per le meta competenze, dette anche soft skill. Per esempio come comunicare all’interno di un squadra, come saper risolvere in maniera creativa dei problemi pratici. Questi sono aspetti fondamentali perché le aziende stanno cambiando il modo in cui lavorano: non operano più secondo una logica gerarchica ma in una logica orizzontale in cui il progetto prevale e quindi ha bisogno di capacità per essere realizzato e di lavoro di squadra.



Il rapporto ManpowerGroup evidenzia l’importanza di sviluppare competenze digitali soprattutto nei più giovani. Ci sono iniziative specifiche rivolte a loro?

Abbiamo lanciato questa piattaforma PowerU Digital che sviluppa quelle che sono le competenze principali digitali e le meta competenze. Abbiamo deciso di lanciare un programma ambizioso in tutta Europa. Abbiamo un piano di sviluppo paese per paese: l’Italia è già partita, la Spagna settimana scorsa, abbiamo già più di 6mila giovani che stanno utilizzando questa piattaforma. È una piattaforma assolutamente nuova, simile a Facebook, dove si possono creare dei gruppi e condividere dei contenuti come in qualsiasi social che in più permette di sviluppare delle competenze. Alla fine del percorso si ottiene un open badge, una certificazione di digital mentor che può essere utilizzata per arricchire il proprio curriculum vitae e può essere spesa su qualsiasi social per accreditare le proprie competenze digitali in maniera allargata con la Rete. Ma questo progetto è importante anche per un altro motivo: offre alla maggior parte dei giovani che otterranno questa certificazione l’opportunità di lavorare in aziende come Intesa Sanpaolo e Deloitte con cui abbiamo avviato delle partnership, dove potranno formare le persone più senior. Così facendo creiamo un ponte tra due generazioni: i nativi digitali insegnano ai più maturi come sviluppare le competenze digitali. È un cambiamento culturale, quello che serve per affrontare la quarta rivoluzione industriale.



Soft Skills: davvero i datori di lavoro le considerano fondamentali e quali sono le più richieste?

Sì, i datori di lavoro le considerano un must e lo testano le nostre ricerche che svolgiamo ormai consecutivamente da tre anni, da quest’anno anche a livello europeo. Tutte dimostrano l’importanza di tali meta competenze, addirittura distinte per ruolo all’interno dell’organizzazione. Oggi, da un punto di vista statistico, nella selezione di una persona, le competenze soft contano per il 63 per cento. È un dato chiaramente medio e quindi con un significato relativo, ma è importante il fatto che siano superiori al 50 per cento quindi l’attenzione delle imprese è molto elevata su queste meta competenze proprio perché il modo con cui si lavora e il modello di business che le aziende stanno trasformando, va in questa direzione. Le principali sono sicuramente la capacità di lavorare in gruppo, quindi di cominciare efficacemente, la capacità di risolvere problemi pratici e lo sviluppo creativo che oggi è fondamentale, vale a dire come approccio creativamente l’attività che svolgo quotidianamente.