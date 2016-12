Immatricolazioni in crescita del 7,7% in Europa. +17,4% in Italia

Nel totale dell’Unione europea più i Paesi dell’area Efta (l’associazione europea di libero scambio, nel quale rientrano i paesi europei, ma non appartenenti all’Ue, come Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) le immatricolazioni hanno riportato invece un +7,3% raggiungendo le 1.496.206 auto nuove registrate.



Osservando le tabelle dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), si nota come l’incremento più marcato abbia interessato le immatricolazioni in Romania, con un +62,7%, seguite da quelle dell’Ungheria, +31,3%, e da quelle della Lettonia, con un +29,2%. I Paesi che hanno registrato più auto nuove sono stati invece il Regno Unito con 469.696 immatricolazioni (+1,6% rispetto allo scorso anno), la Germania con 298.002 (+9,4%) e la Francia con 168.820 (+2,5%).



L’Italia, quarta in Europa per numero di immatricolazioni, ha effettuato 153.617 registrazioni di auto nuove, segnando un +17,4% rispetto alle 130.820 immatricolazioni del settembre 2015.



Ancora una volta, però, gran parte delle vendite ha interessato veicoli usati. Secondo la Motorizzazione civile, infatti, il volume globale delle vendite, pari a 545.689 autovetture, ha interessato solo nel 28,15% dei casi veicoli nuovi. Nel 71,85% si è quindi trattato di trasferimenti di proprietà di auto usate: sono stati 392.072 i trasferimenti di settembre, l’1,48% in più rispetto alo stesso mese dello scorso anno.



Tornando al mercato europeo, nell’arco dei primi nove mesi, sullo stesso periodo dello scorso anno, le immatricolazioni dell’Ue + Efta sono state interessate da un aumento del 7,7% (+8% nell’Unione europea e +0,3% nell’area Efta). Per il Regno Unito si è invece registrato un +2,6%, per la Germania un +6,1%, per la Francia un +5,7%, mentre per l’Italia un +17,4%.