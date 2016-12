Immatricolazioni auto, mercato in crescita ad agosto: +20,12%

Vola il mercato dell'auto in Italia nel mese di agosto: le immatricolazioni, secondo i dati pubblicati sul sito del ministero dei Trasporti, sono state 71.576, il 20,12% in più rispetto allo stesso mese del 2015. Da inizio anno sono state consegnate in tutto 1.251.806 vetture, con una crescita del 17,38% sull'analogo periodo dell'anno scorso.