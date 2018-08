Ilva, Uilm: "No a un incontro con Mittal senza governo al tavolo"

"La trattativa con ArcelorMittal non è un fatto privato, al tavolo deve esserci il governo. Basta campagna elettorale. Non faremo nessun incontro con Mittal se non ci sarà anche l'esecutivo". Lo ha detto il segretario generale della Uilm, il sindacato di categoria che a Taranto ha il maggior numero di iscritti, Rocco Palombella.