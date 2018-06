Ilva: Uilm, Fiom e Fim chiedono incontro urgente a Di Maio

I sindacati Cgil-Fiom, Cisl-Fim e Uil-Uilm hanno scritto una lettera al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, per chiedere "un incontro urgente" sull'Ilva per "conoscere le azioni che il governo intende mettere in campo". Nella lettera i sindacati ricordano la "fase delicata" in sui si trova la trattativa con la società Am Investco "che dal primo luglio potrebbe prendere possesso degli stabilimenti senza un'intesa sindacale".