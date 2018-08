Ilva, sindacati: da governo nessuna risposta, sciopero 11 settembre

Cgil, Cisl, Uil e Usb hanno proclamato per l'11 settembre , "nel permanere delle condizioni attuali", uno sciopero in tutti gli stabilimenti Ilva per protestare contro la mancata convocazione da parte del governo . "Attendiamo notizie dal 6 agosto", scrivono in una nota le principali sigle sindacali degli operai metalmeccanici aggiungendo che "le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria".

"Dal 6 agosto attendiamo notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva", si legge nella lettera inviata dai sindacati al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "Lunedì 27 agosto abbiamo unitariamente sollecitato il governo a convocare tutte le parti e ad oggi non abbiamo ancora avuto risposta".



A seguito dell'annuncio dello sciopero, Luigi Di Maio ha convocato per il 5 settembre un incontro con i sindacati al Mise per discutere della situazione dell'Ilva. Al tavolo parteciperanno la società Am Investco, i commissari straordinari dell'Ilva e, oltre a tutti ai segretari generali e ai sindacati metalmeccanici, anche i rappresentati dei lavoratori chimici e del trasporto interessati alla vicenda per l'indotto.