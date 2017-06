Ilva, nuova offerta presentata non conforme alla procedura

La nuova offerta presentata da Jindal e Del Vecchio per l'acquisizione dell'Ilva "non è conforme alla procedura in quanto presentata da due soli soggetti e non da tutta la cordata che si era iscritta alla gara". Lo afferma una fonte vicina al dossier. L'offerta presentata prevedeva un incremento del prezzo portato a 1,850 miliardi (i concorrenti di Am Investco hanno offerto 1,8 miliardi) e livelli occupazionali fin da subito a 9.800 assunzioni.