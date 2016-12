Ilva,nasce cordata Cdp-Arvedi-Delfin:sarà formalizzata il 30 giugno

Nasce la neweco Acciaitalia, la cordata per salvare l'Ilva formata da Cassa depositi e prestiti, il gruppo Arvedi e Delfin di Leonardo Del Vecchio. Sarà formalizzata il 30 giugno, termine per la presentazione delle offerte vincolanti. Tutte le quote si manterranno sotto il 50%. La gestione aziendale dei complessi siderurgici sarà del gruppo Arvedi. Per finanziare il progetto è prevista un'emissione di bond da parte delle banche.