Ilva, ministro De Vincenti: "Non ci sarà alcun licenziamento"

"Non ci sarà alcun licenziamento, perché tutti quelli che non saranno assorbiti dalla società del nuovo investitore resteranno dipendenti dell'Ilva in amministrazione straordinaria e saranno impiegati per le attività di bonifica e risanamento ambientale nelle zone attorno il perimetro aziendale". Lo ha assicurato il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, parlando a Bari dell'Ilva di Taranto.