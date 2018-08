Ilva, gruppo ArcelorMittal: "Restiamo ottimisti sull'acquisizione"

Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo agli analisti. Mittal ha ricordato come il termine per l'operazione sia stato prorogato al 15 settembre e di essere in trattative con "il nuovo governo italiano" ribadendo gli impegni e le proposte migliorative presentate in termini di risanamento e di ambiente.

L'Ilva, ha spiegato ArcelorMittal, è "una eccellente opportunità" per il gruppo.



"Ilva torni a essere fornitore leader in Italia" - ArcelorMittal punta a fare tornare l'Ilva "come il fornitore italiano leader dell' acciaio". E' quanto si legge nelle slide di presentazione dei risultati trimestrali del gruppo dell'acciaio secondo cui Ilva "è un'eccellente opportunità" e dove si ricorda come l'Italia "è il secondo maggiore Paese consumatore di acciaio in Europa".



Il gruppo ribadisce quindi i suoi impegni che puntano a un risanamento e a "miglioramenti ambientali" e rileva come vi siano "potenziali significativi miglioramenti" sul lato dei costi e "sinergie". Dopo ricevuto il via libera dalle autorità europee, ArcelorMittal ricorda come la decisione per l'acquisizione da parte del nuovo governo italiano sia stata spostata al 15 settembre.