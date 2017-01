15:40 - "I denari in cassa li abbiamo finiti. Possiamo pagare gli stipendi di dicembre e, forse, gennaio. Ma più in là non si può andare". Lo ha detto il commissario straordinario dell'Ilva, Piero Gnudi, durante un'audizione alla Camera in cui ha annunciato che il suo "compito finisce con l'amministrazione straordinaria". Gnudi ha poi rivolto un appello all'Eni: "Una catastrofe se cesserà le forniture".