Ilva, fonti Mise: "Da ArcelorMittal sconcerto incomprensibile"

"Il ministro Calenda aveva incontrato Aditya Mittal insieme al viceministro Bellanova il 21 settembre, chiarendo che non c'era alcuno spazio per mettere in discussione gli attuali livelli retributivi e di inquadramento". Lo spiegano fonti del Mise definendo "incomprensibile" lo sconcerto espresso da ArcelorMittal per lo stop alla trattativa deciso dal ministro.