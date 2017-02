Ilva, firmato accordo cigs: al massimo 3.300 addetti tra Taranto e Marghera

La media dei lavoratori interessati dall'ammortizzatore sarà di 2.500, di cui 2.465 a Taranto e 35 a Marghera. Nello stabilimento di Taranto 800 addetti saranno in cassa a zero ore, ma agli stessi sarà garantito a rotazione almeno il 20% delle ore lavorate. A questi saranno garantite attività di formazione e riqualificazione. L'azienda e i sindacati verificheranno l'accordo con incontri di cadenza bimestrale.



Il ministero: "Risultato importante e non scontato" - Il risultato dell'accordo è "importante e per nulla scontato", dice il viceministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova, che spiega: "In continuità con l'attenzione messa in campo dal governo Renzi, abbiamo mantenuto gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori. Continueremo a monitorare la situazione con incontri bimestrali dedicati che io stessa presiederò, come ho proposto alle parti".



"Non sfugge a nessuno - continua - la delicatezza del momento e la sua crucialità anche in relazione agli sviluppi futuri. D'altra parte è evidente come l'attività di impresa nel settore dell'acciaio sia ancora adesso fortemente influenzata dal protrarsi della crisi economico-finanziaria internazionale e dal progressivo deterioramento del mercato di riferimento in Europa. Nonostante ciò, e a maggior ragione proprio per questo, abbiamo condotto in questi mesi un lavoro silenzioso e rigoroso per mettere al riparo il reddito di tutti coloro che saranno coinvolti in processi di ristrutturazione e per dare un futuro all'Ilva".



Bellanova sottolinea inoltre che "nelle prossime settimane giungerà a conclusione il percorso di formulazione dell'offerta da parte delle cordate di investitori. Ci conforta rilevare che l'interesse delle due cordate di investitori all'acquisto dei compendi industriali del Gruppo Ilva è alto, come emerge dalla stampa delle ultime settimane dove gli stessi si sono indirettamente confrontati".



"Le cordate - aggiunge - stanno ora predisponendo l'offerta definitiva e pertanto, allo stato, i piani industriali non sono noti, come non è noto il prezzo di offerta. Ricordo, a scanso di ogni equivoco, che anche i piani ambientali dei due investitori devono essere adattati alle prescrizioni del Parere sicché è impossibile aprire confronti sui contenuti delle due offerte che alla procedura di amministrazione straordinaria perverranno, in busta chiusa, solo il 3 marzo per essere poi oggetto, nei successivi 30 giorni, di valutazione". Il governo, inoltre, si è impegnato a riconvocare le parti entro la seconda decade di marzo per una informativa relativa in merito alle offerte di acquisto dell'Ilva.