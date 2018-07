Ilva, Di Maio: "Tavolo aperto a tutti, non è club privato"

Il tavolo sull'Ilva "è stato convocato perché ArcelorMittal ha chiesto di poter illustrare a tutti gli stakeholder le proprie proposte. Hanno diritto a partecipare tutte le rappresentanze dei cittadini coinvolti, incluse le associazioni e i comitati che hanno svolto un ruolo essenziale". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Non è stato convocato per trasformarsi in un club privato. Chi preferisce può scegliere di non partecipare", spiega.