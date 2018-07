Ilva, Di Maio: "Procedura accertamento gara va avanti"

Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha avvisato i rappresentanti di ArcelorMittal "che sta andando avanti la procedura di accertamento sulla regolarità della gara per l'acquisizione di Ilva". Ad annunciarlo è lo stesso Di Maio aggiungendo che "sono percorsi che vanno avanti in parallelo. Dobbiamo essere preparati a tutte le evenienze: la legge dirà se si deve ritirare la procedura in autotutela oppure no. Seguiamo un percorso naturale di accertamento".