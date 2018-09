Ilva, Di Maio: "E' il miglior risultato nelle peggiori condizioni"

"Siamo all'ultimo miglio, sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati i rappresentanti dei lavoratori, in cui si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio entrando al ministero dello Sviluppo economico per l'incontro tra Mittal e sindacati sul caso Ilva. "Aspettiamo la firma - ha aggiunto il vicepremier -. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco".