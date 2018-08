Ilva, Di Maio convoca un tavolo al ministero per il 5 settembre

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha convocato per il 5 settembre un incontro con i sindacati al Mise per discutere della situazione dell'Ilva. Al tavolo parteciperanno la società Am Investco, i commissari straordinari dell'Ilva e, oltre a tutti ai segretari generali e ai sindacati metalmeccanici, anche i rappresentati dei lavoratori chimici e del trasporto interessati alla vicenda per l'indotto.