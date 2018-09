Ilva, Di Maio: "Andrò a Taranto, ci metto la faccia sull'accordo"

"Nei prossimi giorni andrò a Taranto per parlare con tutti i cittadini perché ci metto la faccia e mi prendo tutte le mie responsabilità. Di meglio non si poteva fare. Serve una legge sulla riconversione di Taranto, perché una città non può dipendere da una sola azienda". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha parlato anche del Tap ammettendo che per ora "non c'è accordo con la Lega".