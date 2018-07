Ilva, contatti commissari-ArcelorMittal per nuova proposta

I commissari straordinari dell'Ilva sarebbero in contatto con ArcelorMittal, la società che si è aggiudicata la gara per la acciaierie, per mettere a punto una proposta con modifiche anche sul fronte occupazionale. Secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sta seguendo da vicino il dossier.