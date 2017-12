Ilva, Calenda: "Senza ritiro ricorso Regione-comune no trattative"

Se il Comune e la regione Puglia non ritirano il ricorso al Tar sull'Ilva "il tavolo è concluso". Lo ha detto Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico. "Continueremo ad andare avanti con investitore, ma non posso fare assumere allo Stato responsabilità di 2,2 miliardi di euro per pagare il conto del ricorso", ha aggiunto Calenda. Se permane la sospensiva Tar, "il 9 gennaio inizia il processo di spegnimento dell'Ilva".