Ilva, Calenda: "Di Maio ragazzino incapace, mi sta facendo irritare"

Calenda su Twitter ha contestato le seguenti dichiarazioni rilasciate da Di Maio: "Qui c'è un'altra follia: quello di prima, il precedente ministro dello Sviluppo economico, ha firmato in gran segreto l'accordo per far entrare Mittal nello stabilimento, in cui c'è scritto che ci saranno 3mila persone che vanno in mezzo ad una strada". Tutto falso secondo Calenda, sia perché la notizia della firma è stata ampiamente diffusa dai media sia sui numeri che sarebbero errati.



E in un altro cinguettio pubblicato poco dopo, l'ex ministro ha aggiunto: "Il ministro Di Maio dichiara che 'se la gara non è fatta a regola d'arte la devo ritirare'. Ma ha già dichiarato in Parlamento che la gara è viziata. Dunque o ha mentito in Parlamento o non ha il coraggio di essere conseguente. Incoerenza, Incompetenza, Incapacità".