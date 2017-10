Ilva, ArcelorMittal: è vitale non ritardare i piani di investimento

"Raggiungere un accordo con i sindacati dell'Ilva in tempi ragionevoli è importante perché, una volta chiusa la transazione, possiamo mettere in atto i nostri piani di investimento". Lo ha riferito ArcelorMittal, la società che assieme a Marcegaglia è in procinto di assumere la proprietà Ilva, dopo lo stop al tavolo da parte del ministro Carlo Calenda. "E' vitale che l'implementazione del nostro piano non venga ritardata", ha aggiunto l'azienda.