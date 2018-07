Iliad, un milione di utenti in poco più di un mese

La macchina della verità - Levi si è sottoposto alla macchina della verità in diretta Facebook per confrontarsi direttamente con le persone che hanno già scelto Iliad o che ne sono incuriosite e per rispondere alle loro domande. Tanti i temi di interesse affrontati e, a conclusione dell’incontro virtuale, Levi ha anche sfidato i competitor che nelle scorse settimane hanno contrastato fortemente l’operatore appena entrato nel mercato: "Chi può permettersi di fare lo stesso?", ha detto.



"Abbiamo raggiunto quota un milione di utenti in tempi sorprendenti e queste persone raccontano innanzitutto la qualità del servizio proposto. Quello che più mi fa piacere è il passaparola che si è creato tra i primi utenti, che si sono fatti portavoce verso parenti, amici e conoscenti", ha aggiunto Levi.