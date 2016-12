Il testamento di Caprotti: "Sì alla vendita, ma mai alle Coop"

Il documento è stato steso nell'ottobre del 2014. E Caprotti oltre ad assegnare beni mobili e immobili, traccia un quadro impietoso della situazione familiare, dilaniata da faide, e indicazioni nette e precise (in linea con il suo carattere) per quel che riguarda il futuro dell'azienda.



IL DESTINO DELL'AZIENDA - La linea rossa da non valicare mai è quella della Coop. "Supermarkets Italiani può diventare una coop. Questo non deve mai succedere". Per evitare questo la via da seguire per Caprotti è quella della vendita o almeno dell'alleato internazionale. Ma anche qui mette dei paletti. "Ahold (olandese) sarebbe ideale. Mercadona (spagnolo) no". Ma se il futuro è un'ipotesi, il presente è una composizione azionaria che di fatto esclude la famiglia: "Famiglia non ci sarà scrive il patron - ma almeno non ci saranno lotte. A saranno inutili. Le aziende non saranno dilaniate". Perché alla fine a Caprotti ciò che premeva di più era il futuro delle proprie aziende e con esso quello delle migliaia di persone che ci lavorano.



I LASCITI AI FIGLI - Ma non solo di Esselunga si parla nel testamento. Ci sono anche le donazioni di beni. E così di fronte a ricapolo di quanto già assegnato in tempi più o meno recenti (tra cui al primogenito Giuseppe appartamenti, quadri di pregio e la biblioteca di 4mila volumi del bisnonno, a Violetta le case in via Bigli a Milano e sulla 5.a Avenue a New York più il castello di Bursinel; alla moglie proprietà varie più "tutto quanto non espressamente precisato, compresi tutti i suoi effetti personali"), si arriva a nuove spartizioni.



LE ALTRE DONAZIONI - Alla segretaria, Germana Chiodi, Caprotti lascia due quadri ma soprattutto il 50% dei due conti titoli presso Credit Swiss e Deutsche Bank. L'altra metà se la spartiranno i cinque nipoti. Al marito della figlia Marina arriverà in eredità la Bentley, al ragioniere, Cesare Redaelli, 2 milioni di euro.



LE OPERE D'ARTE AI MUSEI - Poi ci sono le donazioni a enti pubblici e privati. Al Louvre va un olio di Manet (con l'indicazione che venga esposto di fianco al Tiziano originale di cui il dipinto è una reinterpretazione). Cancellate invece le donazioni alla Galleria d'arte moderna di Milano, dopo "un'esperienza molto negativa" avuta con un la donazione di un dipinto di scuola leonardesca alla Pinacoteca Ambrosiana.