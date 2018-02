Il regalo migliore per San Valentino? Vincono i fiori, lo dice anche la Coldiretti

La festa degli innamorati è alle porte e per molti è partita la ricerca al regalo giusto. Uno su tutti? Un grande classico: un mazzo di fiori. Quasi un italiano su tre (30%) infatti per San Valentino preferisce comprare rose rosse o un bouquet assortito. E` quanto emerge dalla rilevazione condotta da Coldiretti, anche se la metà delle coppie (45%), in realtà, per l'appuntamento del 14 febbraio ha deciso di non regalare niente, o almeno nulla di materiale.