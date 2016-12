Il potere d'acquisto delle famiglie torna a crescere dopo otto anni

Considerando l'ultimo trimestre dell'anno, il reddito disponibile si è ridotto dello 0,6% rispetto al penultimo, mentre è cresciuto dell'1,1% nel confronto con lo stesso periodo del 2014. Nell'ultimo anno risulta pari all'8,3% la propensione al risparmio delle famiglie, invariata rispetto al 2014, mentre nel quarto trimestre del 2015 è stata dell'8,1%, lo 0,8% in meno rispetto al trimestre precedente e lo 0,3% in meno rispetto al corrispondente trimestre del 2014.



Quanto poi alla spesa delle famiglie per i consumi, questa sale ancora, segnando un +1% nel 2015 (+0,8% nel 2014), mentre il rialzo è stato dello 0,4% nell'ultimo trimestre 2015 a livello congiunturale e all'1,5% in termini tendenziali.



Stabile la propensione al risparmio - Non cambia la propensione al risparmio, che rimane pari all'8,3% nel 2015, esattamente come nel 2014. L'Istat segnala però dati in ribasso negli ultimi tre mesi dello scorso anno. Nel quarto trimestre del 2015 infatti la propensione al risparmio si è attestata all'8,1%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali sul trimestre precedente e di 0,3 punti su base annua.