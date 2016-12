Il piano di Atene non basta, l'Eurogruppo si chiude senza accordo

La proposta greca , aggiornata con nuovi dettagli, è stata accettata dalle istituzioni, rappresentate da Juncker, Lagarde, Draghi, come base di lavoro. Discussa durante l' Eurogruppo però non è bastata a trovare un accordo. Intanto l'ex premier greco e attuale vicepresidente della Bce Lucas Papademos lancia l'allarme: "Credo che un certo contagio non si possa escludere, anche se non così alto come nel 2012".

Previsto per sabato un nuovo Eurogruppo - Un nuovo Eurogruppo dovrebbe essere convocato per sabato mattina. Lo si apprende da fonti Ue. Ora le istituzioni (ex Troika) torneranno a valutare le proposte greche, arrivate anche oggi troppo tardi per essere esaminate a fondo, e passeranno la palla venerdì a un Euro Working Group e successivamente all'Eurogruppo sabato.



Varoufakis: "Continuiamo a lavorare" - "L'Eurogruppo ha deciso di continuare le sue deliberazioni, guardare di nuovo alle proposte e lavorare per trovare una soluzione". Così il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. "Oggi ci sono state molte discussioni basate sul confronto tra la proposta greca e quella delle istituzioni, che alcuni colleghi hanno criticato".



Tsipras: "Sono fiducioso, troveremo un compromesso" - Nonostante l'Eurogruppo si sia chiuso senza un accordo, il premier greco resta ottimista: "Dopo la proposta onnicompresiva della Grecia, sono fiducioso che raggiungeremo un compromesso che aiuterà l'eurozona e la Grecia a superare la crisi. La nostra proposta è una buona base - ha aggiunto Tsipras - la storia europea è piena di disaccordi, negoziati e poi compromessi".



Hollande: "Accordo possibile e necessario" - Il presidente francese Francois Hollande ha dichiarato: "L'accordo è possibile e necessario" e "deve arrivare non all'ultimo minuto", anzi, "prima è meglio è". "Bisogna saper chiudere un negoziato, quando è in gioco l'avvenire della Grecia e anche dell'Eurozona".



Merkel: "Passi indietro di Atene" - "Il Consiglio europeo non s'immischierà" della questione Grecia, ma "starà ai ministri delle finanze trovare una soluzione in seno all'Eurogruppo", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Per il momento - ha sottolineato - Atene su alcuni punti ha fatto piccoli passi indietro".