Il piano del governo: incassare 10 miliardi da privatizzazioni nel 2015

13:46 - Non solo la crescita per aggredire il debito pubblico che intanto ha toccato quota 2.157 miliardi, ma anche altri strumenti sul piatto. Su tutti: le privatizzazioni da realizzare nel 2015. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in una recente intervista al quotidiano Il Messaggero. Un piano che, secondo le stime del ministro, dovrebbe valere all'incirca 10 miliardi di euro.

La principale motivazione che spinge a decisioni del genere è procurare entrate allo Stato per ridurre il deficit (ovvero quando le uscite della pubblica amministrazione superano le entrate) e il debito pubblico (quanto lo Stato deve ai creditori). In questo senso la valorizzazione del patrimonio dello Stato serve a generare nuove risorse, viatico per uscire dalle fasi di recessione.

Nella già citata intervista, il ministro Padoan afferma che il debito pubblico crescerà ancora nel 2015 e che solo nel 2016 “la curva comincerà a scendere in modo significativo”. Per Padoan “basterebbe una crescita dell'1% e un'inflazione vicina al 2% per ridurre il problema debito entro i limiti di assoluta tranquillità”. Obiettivi raggiungibili, sostiene, “soprattutto in relazione a quanto il governo sta facendo per rilanciare la crescita”.

Per quanto riguarda le collocazioni che il governo ha in mente, si parla di un'altra quota di Enel (“ma il timing lo decideremo in base all'andamento della Borsa”), del 40% di Poste, del 39% di Enav (l'Ente nazionale di assistenza al volo) e una partecipazione non lontana dal 40% di Ferrovie dello Stato. Obiettivo: 10 miliardi di euro.

Come avvengono le privatizzazioni? Come detto, di norma, la misura deriva dall'esigenza di procurare entrate allo Stato allo scopo di ridurre il debito pubblico. Ma anche ricollocare nel mercato, aprendo così alla concorrenza (nell'ambito di un processo di liberalizzazione dei mercati interessati), settori in cui le imprese pubbliche operano in regime di monopolio o almeno in situazione privilegiata. Proprio Enel rientrò, nel 1992, nella prima ondata di privatizzazioni con cui si diede avvio ad un percorso di riduzione delle imprese pubbliche nell'economia italiana. Enel fu in parte privatizzata e trasformata in società per azioni.

Già in passato numerosi programmi di privatizzazioni furono avviati dai governi di diversi paesi, al fine, appunto, di contenere l'eccesso di debito pubblico, tramite il collocamento delle azioni delle imprese in Borsa, oppure attraverso la vendita delle stesse imprese ad altre imprese private (che si presuppone operino nello stesso settore produttivo).

Nel Regno Unito, in particolare, sono state create le public companies: imprese che erogano servizi di pubblica utilità (public utilities) come acqua, gas ed elettricità le cui proprietà sono ripartite tra numerosi piccoli azionisti (per lo più famiglie con limitate quote di capitali).

Spesso accade che nel processo di privatizzazioni i governi decidano di mantenere azioni privilegiate, la cosiddetta golden share. Lo scopo, in questi casi, è scongiurare il rischio che l'impresa (privatizzata) diminuisca i costi di produzione o rinunci ad eventuali piani di investimento. E non solo: evitare, ad esempio, un livellamento verso il basso nella qualità dei servizi erogati o che i prezzi degli stessi subiscano eccessivi rialzi.