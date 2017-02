Il Parlamento europeo dà il via libera al Ceta, accordo con Canada

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al Ceta, l'accordo economico e commerciale tra Ue e Canada, con 408 voti a favore, 254 contrari e 33 astensioni. L'intesa, che ha l'obiettivo di aumentare il commercio in beni e servizi e gli investimenti, sarà applicata in via provvisoria già da aprile. "Con l'adozione del Ceta - ha detto il relatore Artis Pabriks - abbiamo preferito apertura, crescita e standard elevati a protezionismo e stagnazione".