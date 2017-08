Il ministro Padoan ottimista: Italia meno fragile anche sul debito

"Ci sono elementi di miglioramento dell'economia internazionale ma c'è una crescita in Italia che si spiega con le politiche prese". Lo dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan commentando le stime di Bankitalia. "Sono ottimista sui prossimi anni", spiega Padoan vedendo "un'economia italiana meno fragile dal punto di vista del debito". E sul taglio delle tasse: "Va fatto in modo sostenibile, una volta abbassate non devono più rialzarsi".