13 aprile 2016 Il ministro Padoan: "Il Fondo Atlante non contravviene le regole di Bruxelles". "La Spending review? Continua" Il ministro dellʼEconomia parla a tutto campo dagli investimenti privati alla voluntary disclosure. E sul Def afferma: "Documento condiviso con Bruxelles". Sulle 80 euro di Renzi invece "è presto"

Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan rassicura che sia sul Fondo Atlante sia sul Def il "dialogo con la Bce e l'Ue è proficuo e non ci saranno rischi". Anche perché "il Fondo è interamente finanziato e gestito privatamente" e quindi non contravviene le regole di Bruxelles. In merito al Def invece il documento "è stato condiviso con la Commissione europea", che "deve però ancora pronunciarsi sulla flessibilità. Ma sono fiducioso".

Contro il fenomeno dei conti off-shore che lo scandalo Panama papers ha scoperchiato è probabile che il Mef e il governo utilizzino ancora la misura della divulgazione dei conti volontaria: se i dati raccolti daranno esito positivo "continueremo a usare la voluntary disclosure". "Se una macchina funziona ci sono i chilometri da fare", spiega il titolare dell'Economia in una lunga intervista a "Il Sole 24 Ore".



Tornando al Fondo Atlante, che sarà finanziato volontariamente da privati e sarà gestito da una Sgr privata, avrà due obiettivi: contribuire ad alcune ricapitalizzazioni con funzione di rete di protezione e avviare un meccanismo di acquisto dei crediti in sofferenza per rilanciare i prestiti alle imprese. "Nei giorni scorsi c'era stata grande euforia in Borsa, forse troppa", afferma. "Ma alla fine la mancanza di informazioni crea nervosismo", si giustifica.



Il nodo dei crediti in sofferenza invece è un punto caldo sul quale "il governo interverrà presto in maniera risolutiva". Se infatti "i tempi delle controversie vengono dimezzati il valore di mercato dei crediti ne ha un beneficio e ripartiranno i prestiti all'economia reale". "La rimozione di parte dello stock aumenterà l'efficacia della politica monetaria della Bce in italia".



Sull'Unione bancaria, poi, "noi siamo a favore". "Ma deve essere completata dalla garanzia europea dei depositi". La proposta tedesca invece "di limitare i titoli di Stato nei bilanci delle banche è per noi sbagliata: bisogna poter essere liberi di diversificare gli investimenti".



Per Pier Carlo Padoan grazie alle riforme che il governo sta attuando il sistema bancario italiano è "più solido, per questo secondo noi il sentiment degli investitori resta positivo e adesso che quelle riforme saranno implementate sarà di sostegno".