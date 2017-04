Il mercato estero traina le industrie italiane

Il risultato migliore ha interessato gli ordinativi che, crescendo del 5,3%, hanno beneficiato soprattutto di quelli giunti dai mercati esteri, aumentati del 10,8% rispetto a gennaio a fronte del +1,2% che ha interessato gli ordinativi interni. Il confronto congiunturale mostra come i mercati esteri abbiano contribuito positivamente anche all’andamento del fatturato: le tabelle dell’Istat mostrano infatti una crescita del 2,1% per quello estero e un più lieve +1,8% per quello interno.



Andamento analogo emerge anche dal confronto con lo stesso mese dello scorso anno. Rispetto al febbraio del 2016 l’Istat rileva un aumento degli ordinativi del 7,8% e del 2% per il fatturato. Mentre la crescita tendenziale del fatturato delle industrie è stata trainata soprattutto dall’incremento registrato sul mercato interno – che riporta un +2,3% contro il +1,6% del fatturato estero – per gli ordinativi il contributo è arrivato quasi esclusivamente dai mercati esteri. In questo caso l’Istituto nazionale di statistica riporta infatti un aumento di ben 17,8 punti percentuali contro l’esiguo +0,8% rilevato per il mercato intra-muros.



I risultati messi a segno a febbraio possono essere considerati incoraggianti, soprattutto se confrontati con quelli registrati a gennaio. Il 2017 non era infatti partito con il piede giusto per le industrie italiane: rispetto a dicembre 2016, il fatturato era infatti diminuito di 3,5 punti percentuali, anche in questo caso a determinare maggiormente l’andamento era stato il fronte estero che, con un -5,5%, aveva riportato una flessione maggiore rispetto a quello interno, diminuito del 2,3%. Diverso, in questo senso, la performance degli ordinativi: a gennaio l’Istat aveva rilevato una flessione del 3,2%, causato unicamente dal -6,7% nazionale, solo in parte bilanciato dal +1,9% estero.



Anche la produzione a febbraio ha riportato risultati positivi. Osservando il resoconto dell’Istat si può notare infatti un aumento congiunturale dell’1% e dello 0,7% se si estende il periodo di riferimento al trimestre dicembre 2016-febbraio 2017 sul precedente. Tuttavia, le più recenti stime del Centro Studi Confindustria sembrano frenare ancora una volta l’ottimismo: per marzo si prevede un calo della produzione dello 0,4%, che determinerebbe un calo trimestrale dello 0,6%.