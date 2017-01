Il mercato del lavoro in affanno: ripartenza lenta

Un'ulteriore conferma di come il mercato del lavoro sia ripartito ad un ritmo ancora lento nonostante la generale risalita economica arriva dall'Istat: in Italia è diminuito il numero delle imprese che creano lavoro. L'Istat, che fa riferimento alle aziende attive con dipendenti (escluse la pubblica amministrazione, l'agricoltura e il non profit), parla di un calo del 3% nel 2014 rispetto al 2013.

Dunque sono 13 milioni gli addetti, di cui 11 milioni i dipendenti, per un calo dell'1,4% rispetto al passato. Anche se di recente notizie confortanti sono giunte dal saldo positivo di 38 mila imprese (rilevazione Movimprese), tenuto conto ovviamente della tipologia, appare evidente come ciò non sia sufficiente per creare nuova occupazione, ancora al di sotto del potenziale che la crisi ha spazzato via. E anche le imprese innovative, di solito quelle che presentano una migliore capacità occupazionale, da sole non riescono a compensare le perdite registrate altrove.