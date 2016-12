Il giorno del 730 precompilato Orlandi: "Giornata storica"

20:20 - Grande felicità per Rossella Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate: il nuovo 730 precompilato disponibile online ha avuto numerosi accessi il primo giorno. A suo dire, stiamo assistendo a un cambio di mentalità fondamentale per il futuro del Paese. Si passerà da un'amministrazione che dice "tu compila e io controllo" a una che si prende le responsabilità.

Novità sulle spese sanitarie - Nel 730 precompilato del 2016 si troveranno "la maggior parte delle spese sanitarie, quelle contenute "nel sistema tessera sanitaria". Orlandi afferma che questa sarà la principale integrazione di quest'anno, dato che "rappresentano il 70% delle spese inserite".



Niente più scontrini e documenti - Con il nuovo modello il cittadino, se accetterà di non modificarlo, "non dovrà più conservare scontrini e documenti" dice Orlandi, perché essi verranno conservati dagli intermediari.



Amministrazione e Fisco semplici - Per Orlandi "il livello di tassazione è una carta importante per attrarre le imprese ma non è l'unica". Per riuscire a fermare le imprese che lasciano il Paese è necessario "avere un'amministrazione e un fisco semplici". "Stiamo lavorando affinché i tempi siano brevi e per dare certezza alle imprese", ha spiegato il direttore.



L'aumento delle tariffe dei Caf - "Non ci sarà un effettivo aumento delle tariffe" ammette Orlandi parlando del rischio che l'aumento di responsabilità degli intermediari possa portare a un'aumento dei costi dei Caf. "I grandi centri - prosegue - dicono che le tariffe mediamente sono rimaste invariate. Stiamo lavorando a una sorta di accordo generalizzato".



Il nodo delle detrazioni - "Le agevolazioni sono numerose ma solo uno stretto numero di cittadini ne usufruisce". Così Orlandi sulle detrazioni disponibili e sottolinea che "andrebbe fatta una valutazione della proporzionalità rispetto al numero di soggetti che se ne avvale".



I "tesoretti" - Sulla possibilità di ricavare un nuovo tesoretto dalla lotta all'evasione fiscale, il direttore dell'Agenzia rimane cauta: "Aspetto fino alla fine".