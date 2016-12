Il “fascino” del modello tedesco

09:00 - Le cifre raccolte dalla Fondazione Migrantes nel IX Rapporto Italiani nel Mondo, presentato di recente, lasciano poco spazio alle interpretazioni. Gli italiani che si sono trasferiti all'estero nel 2013 risultano essere quasi 95 mila, quando l'anno precedente erano stati all'incirca 80 mila. Molti di loro partono per cercare lavoro, come sembrerebbero suggerire gli ultimi dati Istat sulla disoccupazione (al 12,6% a settembre).

Tale considerazione emerge chiaramante, considerando la demografia dei partenti: la fascia di età più rappresentata è quella che va dai 18 ai 34 anni (36,2% dei casi) e a seguire quella dei 35-49enni (vale a dire il 26,8% del campione). La disoccupazione giovanile (15-24 anni) si è attestata solo nel mese di settembre al 42,9%.

Un elevato tasso di disoccupazione – indicatore che considera il numero di persone che cercano lavoro sul totale della popolazione attiva, senza però trovarlo –, le difficoltà legate all'autoimprenditorialità (comunque in crescita negli ultimi anni) e un clima di sfiducia generalizzato sono alla base della ricerca altrove di un futuro più roseo. Così si scopre che la mèta più ambita è il Regno Unito, con 12.933 nuovi iscritti nel primo scorcio di 2014 all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). A seguire la Germania (11.731, +11,5%), Svizzera (10.300, +15,7%) e Francia (8.402, +19,0%). Ma dall'inizio della crisi ad oggi, nonostante il Regno Unito resti la destinazione preferita, risalta agli occhi l'incremento di connazionali (+24%) che hanno scelto proprio la Germania come luogo ideale per tentare nuove esperienze lavorative.

Il modello tedesco, tanto invocato da più parti anche in Italia, con il suo tasso di disoccupazione “strutturale” al 5% (a ottobre si è attestato al 6,7%, mentre il numero dei senza lavoro è sceso oltre le aspettative), affascina molti. Tutto è riconducibile al periodo delle cosiddette riforme Hartz (2002-2005) del governo Schröder. La trasformazione dell’economia tedesca avvenuta in quegli anni ha favorito il processo di decentralizzazione della contrattazione del lavoro, riducendo il costo del lavoro da un lato e incrementando la competitività dall’altro, grazie ad una struttura sindacale più snella. Eppure le polemiche sul lavoro non è che manchino in Germania. Perché tante persone (più o meno 8 milioni) vengono assorbite dai mini jobs – lavori con stipendi bassi che non arrivano a 500 euro al mese, part time e non solo – per cui il dibattito ruota attorno alla dicotomia lavoro-a-tutti-i-costi e lavoro-non-di-qualità.

In Germania a funzionare è soprattutto l'apprendistato, che – osservava la Confartigianato qualche tempo fa – “crea occupazione in misura notevolmente superiore” che in Italia. Da noi lo strumento è stato, sulla carta, rinvigorito dalla riforma Fornero, ma di fatto non è mai riuscito a decollare (a nostro svantaggio, se teniamo a mente le raccomandazioni della Commissione europea secondo cui l’incremento di un solo punto percentuale dell’apprendistato equivale ad un aumento dello 0,95% del tasso di occupazione giovanile e una riduzione dello 0,8% di quello di disoccupazione). Ora si spera nel rilancio attraverso la Youth Guarantee, programma europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con la Garanzia Giovani vengono di fatto impiegati 6 miliardi di euro nei paesi con tassi di disoccupazione superiori al 25% (all'Italia spetta un miliardo e mezzo), che saranno poi investiti in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro (le voci di spesa “virtuose” per la Germania, se vogliamo). Il programma ha preso il via in Italia nel mese di maggio, pur con qualche difficoltà già evidenziata.