Il dopo Expo: perché è importante investire nella ricerca

Il presidente del Consiglio ha parlato di un progetto che porterebbe da subito 1.600 persone a lavorare, il cui impegno – in termini economici – ammonterebbe a 150 milioni l'anno per i prossimi dieci anni. La creazione, insomma, di una “silicon valley” italiana, volano per le nuove startup innovative.



Quello dell'innovazione, in effetti, è un tema fondamentale per qualsiasi economia. L'Italia, più di altri competitor, in poche occasioni si è mostrata abile a tradurre l'innovazione in crescita incanalandola nei processi produttivi. Non che la cosa debba stupire più di tanto: il nostro paese investe poco più dell'1% del Pil in ricerca e sviluppo, quota perciò distante dall'obiettivo della Strategia Europa 2020 secondo cui la spesa in R&S dovrebbe attestarsi almeno al 3%.



A ricordare il nostro ritardo, di recente, è stato anche il Global Creativity Index che ci colloca per creatività al 21esimo posto. La speciale classifica contempla diverse variabili quali talento, tecnologia e tolleranza (al fine, in quest'ultimo caso, di sapere attrarre idee e talenti diversi) e a guidarla sono Australia e Stati Uniti (la Danimarca il primo paese europeo, in quinta posizione).



Ovviamente occupiamo una posizione non proprio lusinghiera per quanto riguarda la quota di Pil destinata a R&S. E non potrebbe essere altrimenti, soprattutto nel confronto con i nostri principali partner. La Francia impegna il 2,23%, la Germania il 2,88% mentre tre paesi scandinavi (Finlandia, Svezia e Danimarca) hanno già superato la soglia del 3% fissata dall'Ue. E sul fronte degli addetti alla R&S l'andamento è pressoché analogo. Nell'Ue28, nel 2012, sono mediamente 5,3 ogni mille abitanti, in Italia sono quattro (ma erano 3,8 nel 2011).



Alla luce di tutto ciò ecco spiegato perché è auspicabile la creazione di un polo dell'eccellenza nella ricerca scientifica, per quanto i tempi di realizzazione non siano imminenti. In termini economici, tra opportunità, creazione di nuovi posti di lavoro e indotto, a giovarne sarebbe il paese intero. Inoltre, trasformando l'innovazione in processi produttivi, le nostre imprese sarebbero più competitive e orientate all'export, soprattutto nei settori strategici ad alto contenuto tecnologico dove ancora arranchiamo.